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13.01.2020  14:05   

Студент из Европы возил в Харьков психотропы (ВИДЕО, ФОТО)

Масштабную контрабанду в нашу страну психотропных веществ из Европейского Союза блокировала в Харьковской области Служба безопасности Украины.


// СБУ

Контрабандные поставки психотропных веществ организовал в наш регион гражданин одной из стран Евросоюза, который учится в украинском вузе. Он также планировал создать сеть их сбыта на территории Харьковской и соседних областей.

Перемещение в Украине партий амфетамина, мефедрон, экстази и ЛСД злоумышленник осуществлял лично, скрывая их при пересечении границы в личных вещах.

Преступную деятельность студента оперативники и следователи спецслужбы установили в результате многоходовой спецоперации.



Во время сбыта очередной партии психотропов за 200 тысяч гривен организатора канала задержали в Харькове.

У злоумышленника изъято полимерный пакет с амфетамином общим весом почти один килограмм.


В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства задержанному иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305 (контрабанда психотропных веществ в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 307 (сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Операция по блокированию противоправной деятельности происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
 

Источник:   СБУ
 Тэги:  наркотики, сбу, харьков, психотропы, спецоперация
 
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