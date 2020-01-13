Студент из Европы возил в Харьков психотропы (ВИДЕО, ФОТО)

Масштабную контрабанду в нашу страну психотропных веществ из Европейского Союза блокировала в Харьковской области Служба безопасности Украины.
Контрабандные поставки психотропных веществ организовал в наш регион гражданин одной из стран Евросоюза, который учится в украинском вузе. Он также планировал создать сеть их сбыта на территории Харьковской и соседних областей.
Перемещение в Украине партий амфетамина, мефедрон, экстази и ЛСД злоумышленник осуществлял лично, скрывая их при пересечении границы в личных вещах.
Преступную деятельность студента оперативники и следователи спецслужбы установили в результате многоходовой спецоперации.
Во время сбыта очередной партии психотропов за 200 тысяч гривен организатора канала задержали в Харькове.
У злоумышленника изъято полимерный пакет с амфетамином общим весом почти один килограмм.
В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства задержанному иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305 (контрабанда психотропных веществ в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 307 (сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Операция по блокированию противоправной деятельности происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
Возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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