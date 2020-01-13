13.01.2020 14:41
Растрата в 700 тысяч: чиновник предстанет перед судом
Мужчина пустил налево 500 тонн, нанеся крупный ущерб предприятию и государству.
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Лозовской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела Близнюковской райгосадминистрации по ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины (завладение и растрата чужого имущества с использованием служебного положения).
По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Дмитрия Нестерова, чиновник получил на ответственное хранение от частного предприятия около 500 тонн угля.
В течение декабря 2013 - апреля 2014 завладел и растратил с использованием служебного положения уголь. По истечении сроков хранения угля, предприятие его обратно не получило и обратилось в суд.
Решением Хозяйственного суда Харьковской области, вступившего в законную силу, с Близнюковской райгосадминистрации Харьковской области взыскано в пользу частного предприятия стоимость указанного угля в сумме 683 тыс. грн.
Средства были выплачены за счет госбюджета.
Постановлением Близнюковского райсуда Харьковской области начальника отдела отстранен от должности.
Также прокуратурой подготовлен иск о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба бюджету.
Максимальная санкция ч.4 ст.191 УК Украины предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы, ч.2 ст.364 УК Украины - 6 лет лишения свободы.