13.01.2020 14:41

Растрата в 700 тысяч: чиновник предстанет перед судом

Мужчина пустил налево 500 тонн, нанеся крупный ущерб предприятию и государству.



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Лозовской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела Близнюковской райгосадминистрации по ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины (завладение и растрата чужого имущества с использованием служебного положения).

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Дмитрия Нестерова, чиновник получил на ответственное хранение от частного предприятия около 500 тонн угля.

В течение декабря 2013 - апреля 2014 завладел и растратил с использованием служебного положения уголь. По истечении сроков хранения угля, предприятие его обратно не получило и обратилось в суд.

Решением Хозяйственного суда Харьковской области, вступившего в законную силу, с Близнюковской райгосадминистрации Харьковской области взыскано в пользу частного предприятия стоимость указанного угля в сумме 683 тыс. грн.

Средства были выплачены за счет госбюджета.

Постановлением Близнюковского райсуда Харьковской области начальника отдела отстранен от должности.

Также прокуратурой подготовлен иск о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба бюджету.

Максимальная санкция ч.4 ст.191 УК Украины предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы, ч.2 ст.364 УК Украины - 6 лет лишения свободы.