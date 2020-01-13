Обломки иномарок разметало по трассе на выезде из Харькова (ФОТО)

Авария произошла 13 января около 8:20 на пр. Московском, 300.
Участниками дорожно-транспортного происшестия стали автомобили Chevrolet Aveo и Mazda 6.
Водителя автомобиля Mazda и пассажирку автомобиля Chevrolet медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшетвия устанавливала следственно-оперативная группа.
Возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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