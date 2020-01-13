Обломки иномарок разметало по трассе на выезде из Харькова (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 13 января Возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 13 января На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.