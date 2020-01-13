Главная Новости Криминал и происшествия Обломки иномарок разметало по трассе на выезде из Харькова (ФОТО)
13.01.2020  15:04   

Обломки иномарок разметало по трассе на выезде из Харькова (ФОТО)

Авария произошла 13 января около 8:20 на пр. Московском, 300.


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Участниками дорожно-транспортного происшестия стали автомобили Chevrolet Aveo и Mazda 6.

Водителя автомобиля Mazda и пассажирку автомобиля Chevrolet медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшетвия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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