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13.01.2020  16:31   

На Краснооскольском водохранилище поймали рыбного браконьера

10 января Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.


//khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи села Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области.

Около двух часов дня патруль увидел рыбака, ловящего рыбу запрещенным орудием – лесковой сеткой. Нарушитель успел поймать более полусотни рыбешек общим весом 5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 4658 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, харьков, браконьер
 
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