На Краснооскольском водохранилище поймали рыбного браконьера

10 января Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи села Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области.
Около двух часов дня патруль увидел рыбака, ловящего рыбу запрещенным орудием – лесковой сеткой. Нарушитель успел поймать более полусотни рыбешек общим весом 5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 4658 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, мокрый снег, который к вечеру должен закончиться. На дорогах местами гололедица.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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