На Краснооскольском водохранилище поймали рыбного браконьера

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 13 января Возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.

Мокрый старый новый год: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 14 января Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, мокрый снег, который к вечеру должен закончиться. На дорогах местами гололедица.