Главная Новости Криминал и происшествия Стали известны итоги конкурса «Учитель года-2020»
13.01.2020  16:44   

Стали известны итоги конкурса «Учитель года-2020»

Шесть лучших педагогов города Харьков определены по итогам конкурса «Учитель года-2020».


Стали известны итоги конкурса «Учитель года-2020»
Как сообщили в  Департаменте образования, в номинации «Зарубежная литература» победителем стала учитель Харьковской общеобразовательной школы №102 Людмила Абазина.
 
Победителями в номинации «История» стали учитель Харьковской специализированной школы №80 Евгений Ашортиа и учитель Харьковского лицея №141 Сергей Макеев.
 
В номинации «Изобразительное искусство» победу одержала учитель Харьковского лицея №89 Элина Полянская.
 
Учитель Харьковской общеобразовательной школы №165 Виктория Васютенко стала лучшей в номинации «Начальное образование».
 
В номинации «Химия» победила Ольга Фесенко, учитель Харьковской гимназии №13.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  конкурс, учитель года, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
26.12 Общество Ученица школы имени Репина стала лауреатом конкурса в Польше 20.12 Образование Харьковские наставники определились с первенством в изобразительном искусстве (ФОТО) 11.12 Спорт Харьковчане стали лучшими альпинистами по итогам конкурса «ЗОЛОТАЯ ВЕРШИНА 2019»
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 