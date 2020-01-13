13.01.2020 18:14

ДТП: мадам во хмелю встретилась со столбом (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.



//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на улице Саперной - авария.

По оценке очевидцев, подвыпившая женшщина за рулем врезалась в столб.

Затем дама спорила с патрульными, заявляя, что ничего не нарушила.

Говорила, что "никого ж не сбила".