Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: мадам во хмелю встретилась со столбом (ВИДЕО)
13.01.2020  18:14   

ДТП: мадам во хмелю встретилась со столбом (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на улице Саперной - авария.

По оценке очевидцев, подвыпившая женшщина за рулем врезалась в столб.

Затем дама спорила с патрульными, заявляя, что ничего не нарушила.

Говорила, что "никого ж не сбила".

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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