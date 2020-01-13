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13.01.2020  19:45   

Черные лесорубы и миллионы убытков: чиновника подозревают в халатности (ФОТО)

Директору лесхоза сообщили о подозрении.


//khar.gp.gov.ua
Как сообщил прокурор области Александр Фильчаков, директор ГП «Гутянское лесное хозяйство», недобросовестно относясь к своим прямым обязанностям и ненадлежащим их выполняя, не обеспечил хранение имущества госпредприятия, которое ему было вверено.
 
В результате его действий во Владимирском лесничестве ГП «Гутянское лесное хозяйство» неустановленными лицами в октябре-ноябре 2019 года осуществлена незаконная порубка и вывоз более 200 дубов.
 
В результате государству был нанесен ущерб почти на 4,2 миллиона гривен.
     
Сейчас решается вопрос об отстранении вышеуказанного директора государственного предприятия от занимаемой должности и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
 
Согласно ч. 2 ст. 367 УК Украины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
 
Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г.. Полтаве, оперативное сопровождение УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков
 
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