13.01.2020 19:45

Черные лесорубы и миллионы убытков: чиновника подозревают в халатности (ФОТО)

Директору лесхоза сообщили о подозрении.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщил прокурор области Александр Фильчаков, директор ГП «Гутянское лесное хозяйство», недобросовестно относясь к своим прямым обязанностям и ненадлежащим их выполняя, не обеспечил хранение имущества госпредприятия, которое ему было вверено.

В результате его действий во Владимирском лесничестве ГП «Гутянское лесное хозяйство» неустановленными лицами в октябре-ноябре 2019 года осуществлена незаконная порубка и вывоз более 200 дубов.

В результате государству был нанесен ущерб почти на 4,2 миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос об отстранении вышеуказанного директора государственного предприятия от занимаемой должности и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно ч. 2 ст. 367 УК Украины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г.. Полтаве, оперативное сопровождение УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.