13.01.2020 19:45
Черные лесорубы и миллионы убытков: чиновника подозревают в халатности (ФОТО)
Директору лесхоза сообщили о подозрении.
//khar.gp.gov.ua
Как сообщил прокурор области Александр Фильчаков, директор ГП «Гутянское лесное хозяйство», недобросовестно относясь к своим прямым обязанностям и ненадлежащим их выполняя, не обеспечил хранение имущества госпредприятия, которое ему было вверено.
В результате его действий во Владимирском лесничестве ГП «Гутянское лесное хозяйство» неустановленными лицами в октябре-ноябре 2019 года осуществлена незаконная порубка и вывоз более 200 дубов.
В результате государству был нанесен ущерб почти на 4,2 миллиона гривен.
Сейчас решается вопрос об отстранении вышеуказанного директора государственного предприятия от занимаемой должности и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Согласно ч. 2 ст. 367 УК Украины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г.. Полтаве, оперативное сопровождение УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.