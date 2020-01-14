14.01.2020 08:49

Руководитель областного города попался на взятке

Полиция разоблачила во взяточничестве одного из заместителей городского головы и начальника отдела Мерефянского городского совета.



// Нацполиция

Один из заместителей городского головы Мерефянского городского совета требовал от посетителя более 128 000 гривен за выделение объекта недвижимости под детский дом семейного типа. С целью прикрытия противоправной деятельности последний привлек посредника.





В пятницу, 10 января, оперативники управления стратегических расследований Харьковской области Нацполиции, следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области за процессуального руководства прокуратуры Харьковской области задержали должностных лиц и посредника. С места происшествия были изъяты 128 750 гривен.

В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения взятки.



Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.



Санкцией ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, по которой открыто уголовное производство, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.