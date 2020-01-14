14.01.2020 09:18

В Харькове сосед получил нож в живот

Оперативники Основянского отдела полиции за считанные часы задержали 29-летнего злоумышленника, который обоснованно подозреваются в совершении преступления.



// Нацполиция

О происшествии полицейским сообщили медики скорой помощи, которые доставили 58-летнего харьковчанина в больницу.



Во время досудебного расследования следователи установили, что 12 января между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 29-летний злоумышленник схватил нож и ударил потерпевшего в область живота.



По данному факту возбуждено уголовного производства по ч. 1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении мужу о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.



Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания.