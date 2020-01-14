Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове сосед получил нож в живот
14.01.2020  09:18   

В Харькове сосед получил нож в живот

Оперативники Основянского отдела полиции за считанные часы задержали 29-летнего злоумышленника, который обоснованно подозреваются в совершении преступления.


// Нацполиция

О происшествии полицейским сообщили медики скорой помощи, которые доставили 58-летнего харьковчанина в больницу.

Во время досудебного расследования следователи установили, что 12 января между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 29-летний злоумышленник схватил нож и ударил потерпевшего в область живота.

По данному факту возбуждено уголовного производства по ч. 1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении мужу о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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