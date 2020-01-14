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14.01.2020  09:51   

Пожарные и полиция оцепили торговый центр на Салтовке (Обновлено, ФОТО)

В торговом центре – очередное минирование.


Пожарные и полиция оцепили торговый центр на Салтовке (Обновлено, ФОТО)

Утром 14 января торговый центр на улице Героев Труда закрыли для посетителей.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции. 14 января в 8:10 поступила информация о закладке взрывчатки в помещении кинотеатра, расположенного на улице Героев Труда, 9.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Проверка сообщения продолжается.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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