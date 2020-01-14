14.01.2020 09:51

Пожарные и полиция оцепили торговый центр на Салтовке (Обновлено, ФОТО)

В торговом центре – очередное минирование.



Пожарные и полиция оцепили торговый центр на Салтовке (Обновлено, ФОТО)



Утром 14 января торговый центр на улице Героев Труда закрыли для посетителей.



Как сообщили в пресс-службе Нацполиции. 14 января в 8:10 поступила информация о закладке взрывчатки в помещении кинотеатра, расположенного на улице Героев Труда, 9.



По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.



Проверка сообщения продолжается.

