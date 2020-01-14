Пожарные и полиция оцепили торговый центр на Салтовке (Обновлено, ФОТО)

В торговом центре – очередное минирование.
Утром 14 января торговый центр на улице Героев Труда закрыли для посетителей.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции. 14 января в 8:10 поступила информация о закладке взрывчатки в помещении кинотеатра, расположенного на улице Героев Труда, 9.
По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.
Проверка сообщения продолжается.
День «разруливания» сложных ситуаций, как нельзя лучше подходит для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, мокрый снег, который к вечеру должен закончиться. На дорогах местами гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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