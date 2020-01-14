Бомбу в харьковском кинотеатре не нашли (ФОТО)

Информация о минировании кинотеатра в торговом центре на Салтовке не подтвердилась.
Специалисты обследовали более 3000 кв. метров помещений объекта, эвакуировали двух граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в помещении кинотеатра, расположенного на улице Героев Труда, 9 поступило по спецлинии «102» 14 января в 8:10.
По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции.
День «разруливания» сложных ситуаций, как нельзя лучше подходит для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, мокрый снег, который к вечеру должен закончиться. На дорогах местами гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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