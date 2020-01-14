14.01.2020 10:40

Бомбу в харьковском кинотеатре не нашли (ФОТО)

Информация о минировании кинотеатра в торговом центре на Салтовке не подтвердилась.



// Нацполиция

Специалисты обследовали более 3000 кв. метров помещений объекта, эвакуировали двух граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в помещении кинотеатра, расположенного на улице Героев Труда, 9 поступило по спецлинии «102» 14 января в 8:10.



По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.



Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции.