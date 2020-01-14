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14.01.2020  10:40   

Бомбу в харьковском кинотеатре не нашли (ФОТО)

Информация о минировании кинотеатра в торговом центре на Салтовке не подтвердилась.


// Нацполиция

Специалисты обследовали более 3000 кв. метров помещений объекта, эвакуировали двух граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в помещении кинотеатра, расположенного на улице Героев Труда, 9 поступило по спецлинии «102» 14 января в 8:10.

По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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