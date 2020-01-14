В аварии на Московском пострадал водитель ВАЗа (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 14 января День «разруливания» сложных ситуаций, как нельзя лучше подходит для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 14 января Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, мокрый снег, который к вечеру должен закончиться. На дорогах местами гололедица.