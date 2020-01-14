В аварии на Московском пострадал водитель ВАЗа (ФОТО)

14 января около 10:20 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московском, 195.
Участниками столкновения стали автомобили Skoda и ВАЗ 210994-20.
Водитель автомобиля ВАЗ пострадал в дорожно-транспортном происшествии, медики госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.
День «разруливания» сложных ситуаций, как нельзя лучше подходит для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, мокрый снег, который к вечеру должен закончиться. На дорогах местами гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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