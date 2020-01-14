Главная Новости Криминал и происшествия В аварии на Московском пострадал водитель ВАЗа (ФОТО)
14.01.2020  13:27   

В аварии на Московском пострадал водитель ВАЗа (ФОТО)

14 января около 10:20 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московском, 195.


// Патрульная полиция

Участниками столкновения стали автомобили Skoda и ВАЗ 210994-20.

Водитель автомобиля ВАЗ пострадал в дорожно-транспортном происшествии, медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
14.01 Криминал и происшествия ДТП: молоковоз торпедировал француза на переходе (ФОТО, Обновлено) 13.01 Криминал и происшествия ДТП: мадам во хмелю встретилась со столбом (ВИДЕО) 13.01 Криминал и происшествия Обломки иномарок разметало по трассе на выезде из Харькова (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 