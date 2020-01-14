14.01.2020 14:01

Утренняя побудка с огоньком: спасатели эвакуировали два десятка жильцов, а одного вынесли на руках

Во время пожара в жилом пятиэтажном доме спасатели эвакуировали 22 человека, в том числе 5 детей.



// ГСЧС

14 января в 5:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире жилого пятиэтажного дома коридорного типа на улице Свободы, 38 в городе Лозовой. Горела квартира на втором этаже. Звонили жители данного дома, которые сообщали, что страдают от задымления.



К место пожара прибыли спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части и пожарные ведомственной пожарной охраны Лозовского кузнечно-механического завода.

Ко времени их приезда со второго по пятый этажи наблюдалось значительное задымление. В загоревшейся квартире спасатели обнаружили 47-летнего хозяина дома, который нахватался дыма и уже не мог самостоятельно двигаться. Его немедленно вынесли на свежий воздух.

В то же время спасатели приняли меры по дымоудаления и организовали эвакуацию других жителей. Всего в их сопровождении опасную зону успешно оставили 22 человека, в том числе 5 детей.



Площадь пожара составила 24 кв.м. В жилой комнате горели домашние вещи, матрас и диван. В 6:45 пожарные локализовали огонь и в 7:23 полностью ликвидировали его.



Причина возникновения возгорания устанавливается.