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14.01.2020  15:11   

Внимание! Разыскиваются очевидцы ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

В соцсети - обращение за помощью к харьковчанам.


//t.me

В социальной сети появилось обращение за помощью в поиске свидетелей аварии.

"По ул.Золочевской случилось ДТП, виновник сбежал с места проишествия

Есть видео, на котором зафиксирован нарушитель ПДД.   

Если кто узнал НИВУ, пожалуйста отпишитесь. @max_aniskevich

Тэги:  дтп, розыск очевидцев, харьков
 
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