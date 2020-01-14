Внимание! Разыскиваются очевидцы ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

В соцсети - обращение за помощью к харьковчанам.
В социальной сети появилось обращение за помощью в поиске свидетелей аварии.
"По ул.Золочевской случилось ДТП, виновник сбежал с места проишествия
Есть видео, на котором зафиксирован нарушитель ПДД.
Если кто узнал НИВУ, пожалуйста отпишитесь. @max_aniskevich
День «разруливания» сложных ситуаций, как нельзя лучше подходит для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, мокрый снег, который к вечеру должен закончиться. На дорогах местами гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
влажн.:
давл.:
ветер: