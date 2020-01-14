Главная Новости Криминал и происшествия В аэропорту Харькова пытались вывезти комплектующие к военным самолётам
14.01.2020  16:35   

В аэропорту Харькова пытались вывезти комплектующие к военным самолётам

На днях пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками СБУ и таможни предотвратили попытку незаконного перемещения через границу запасных частей к военной авиационной техники.


// ГПСУ

По информации сотрудников СБУ, во время регистрации багажа на авиарейс в одной из стран ЕС, правоохранители остановили двух граждан. При осмотре их багажа было обнаружено комплектующие к самолету, которые являются товаром двойного назначения и подлежат государственному экспертному контролю.

Вывезти их из Украины злоумышленники пытались под видом автомобильных запчастей.

Сейчас товар изъят сотрудниками компетентных правоохранительных органов. Продолжаются следственные действия.

Источник:   ГУ ГПСУ
 Тэги:  контрабанда, аэропорт, харьков
 
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