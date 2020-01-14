В аэропорту Харькова пытались вывезти комплектующие к военным самолётам

На днях пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками СБУ и таможни предотвратили попытку незаконного перемещения через границу запасных частей к военной авиационной техники.
По информации сотрудников СБУ, во время регистрации багажа на авиарейс в одной из стран ЕС, правоохранители остановили двух граждан. При осмотре их багажа было обнаружено комплектующие к самолету, которые являются товаром двойного назначения и подлежат государственному экспертному контролю.
Вывезти их из Украины злоумышленники пытались под видом автомобильных запчастей.
Сейчас товар изъят сотрудниками компетентных правоохранительных органов. Продолжаются следственные действия.
День «разруливания» сложных ситуаций, как нельзя лучше подходит для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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