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14.01.2020  18:28   

ДТП: проспект перегородили две столкнувшиеся легковушки (ФОТО)

С места аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользоваители соцсетей, в районе станции метро Харьковский тракторный завод - авария.

Здесь столкнулись две легковушки.

При этом машины перегородили дорогу.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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