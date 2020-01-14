ДТП: проспект перегородили две столкнувшиеся легковушки (ФОТО)

С места аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользоваители соцсетей, в районе станции метро Харьковский тракторный завод - авария.
Здесь столкнулись две легковушки.
При этом машины перегородили дорогу.
День «разруливания» сложных ситуаций, как нельзя лучше подходит для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
влажн.:
давл.:
ветер: