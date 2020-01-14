14.01.2020 19:48

Наркоман накопил 8 килограмм травки: мужчине светит 3 года за решеткой (ФОТО)

По словам злоумышленников, наркорастений они хранили для собственного употребления.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 13 января полицейские провели обыск по месту жительства 38-летнего жителя Лозовского района, во время которого обнаружили около 5 килограммов вещества растительного происхождения.

В тот же день сотрудники Валковского отдела полиции совместно с работниками Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области обнаружили наркотики у 52-летнего жителя Шаровки.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели санкционированный обыск домовладения мужчины и обнаружили измельченные растения каннабиса общим весом более 3 килограммов, которые находились в нескольких пакетах и ​​стеклянных банках.

Изъятое направлено для проведения соответствующей экспертизы.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 3 лет тюрьмы.

Расследование продолжается.