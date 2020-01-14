14.01.2020 08:30

Суд вынес приговор преступнику, два года убивавшему и избивавшему людей на Салтовке

Рецидивиста, который убил мужчину, нанес телесные повреждения девушке и работнику полиции, исполняя ему сопротивление, приговорили к 9 годам лишения свободы



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Приговором Московского районного суда г. Харькова 37-летний харьковчанин, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против жизни, здоровья и общественного порядка, признан виновным в убийстве, причинении телесных повреждений и сопротивлении работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч.2 ст.125, ч.2 ст.342, ст.128 и ч.1 ст.115 УК Украины) и приговорен к наказанию в виде 9 лет лишения свободы.

Обвиняемый в течение нескольких лет осуществлял преступную деятельность на территории Московского района, где совершил серию преступлений, направленных на причинение телесных повреждений различной степени тяжести и убийство.



Так, в октябре 2017 года, находясь в помещении одного из кафе, он нанес множественные телесные повреждения девушке.



Летом 2018 года, нарушая общественный порядок, совершил активное физическое сопротивление и нанес телесные повреждения работнику правоохранительного органа при исполнении своих служебных полномочий.



А в сентябре 2019 года, во время ночной ссоры с малознакомым гражданином на почве чрезмерного употребления спиртных напитков, ударом ножа в грудную клетку убил последнего и сбежал с места преступления.



В судебном заседании обвиняемый признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушениях.



В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.