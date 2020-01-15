Пожар в харьковской гостинке приехало тушить шесть машин ГСЧС

Во время ликвидации пожара в доме гостиного типа спасатели вывели на свежий воздух 2 человек.
О пожаре в пятиэтажке по проспекту Науки, 22 сообщили 14 января в 16:20. Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже.
На место вызова сразу было направлено 5 пожарно-спасательных отделений на автоцистернах и 1 автолестница.
При проведении разведки установлено, что пожар возник в одной из квартир. Там горело деревянное перекрытие между 4-м и 5-м этажами. Площадь горения составила около 10 кв.м.
В результате горения на 4-м этаже образовалось сильное задымление. При проведении разведки в задымленной зоне спасатели нашли двух человек и вывели их на свежий воздух.
Двумя пожарными стволами уже в 17:17 огонь был локализован. В 20:16 состоялась окончательная ликвидация пожара.
Причина возникновения пожара выясняется.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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