15.01.2020 10:15

Пожар в харьковской гостинке приехало тушить шесть машин ГСЧС

Во время ликвидации пожара в доме гостиного типа спасатели вывели на свежий воздух 2 человек.



// ГСЧС

О пожаре в пятиэтажке по проспекту Науки, 22 сообщили 14 января в 16:20. Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже.



На место вызова сразу было направлено 5 пожарно-спасательных отделений на автоцистернах и 1 автолестница.

При проведении разведки установлено, что пожар возник в одной из квартир. Там горело деревянное перекрытие между 4-м и 5-м этажами. Площадь горения составила около 10 кв.м.

В результате горения на 4-м этаже образовалось сильное задымление. При проведении разведки в задымленной зоне спасатели нашли двух человек и вывели их на свежий воздух.

Двумя пожарными стволами уже в 17:17 огонь был локализован. В 20:16 состоялась окончательная ликвидация пожара.

Причина возникновения пожара выясняется.