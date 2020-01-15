В центре Харькова в здании загорелась проводка (ФОТО)

Спасатели ликвидировали возгорание на объекте с массовым пребыванием людей.
14 января в 20:40 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в административном здании по ул. Пушкинской, 5.
К месту пожара немедленно были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы 9-й части ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. На момент прибытия спасателей на 4-м этаже в коридоре горела электрическая проводка на площади около 1,5 кв.м.
Чтобы обезопасить посетителей и персонал объекта от опасных продуктов горения, была организована их эвакуация на свежий воздух. Под наблюдением спасателей организованно покинули опасную зону около 40 человек. Жертв и пострадавших нет.
В 21:24 пожарные потушили пожар с помощью 2-х порошковых огнетушителей.
Причина возникновения пожара устанавливаются.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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