15.01.2020 11:00

В центре Харькова в здании загорелась проводка (ФОТО)

Спасатели ликвидировали возгорание на объекте с массовым пребыванием людей.



// ГСЧС

14 января в 20:40 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в административном здании по ул. Пушкинской, 5.



К месту пожара немедленно были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы 9-й части ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. На момент прибытия спасателей на 4-м этаже в коридоре горела электрическая проводка на площади около 1,5 кв.м.



Чтобы обезопасить посетителей и персонал объекта от опасных продуктов горения, была организована их эвакуация на свежий воздух. Под наблюдением спасателей организованно покинули опасную зону около 40 человек. Жертв и пострадавших нет.

В 21:24 пожарные потушили пожар с помощью 2-х порошковых огнетушителей.



Причина возникновения пожара устанавливаются.