Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова в здании загорелась проводка (ФОТО)
15.01.2020  11:00   

В центре Харькова в здании загорелась проводка (ФОТО)

Спасатели ликвидировали возгорание на объекте с массовым пребыванием людей.


// ГСЧС

14 января в 20:40 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в административном здании по ул. Пушкинской, 5.

К месту пожара немедленно были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы 9-й части ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. На момент прибытия спасателей на 4-м этаже в коридоре горела электрическая проводка на площади около 1,5 кв.м.

Чтобы обезопасить посетителей и персонал объекта от опасных продуктов горения, была организована их эвакуация на свежий воздух. Под наблюдением спасателей организованно покинули опасную зону около 40 человек. Жертв и пострадавших нет.

В 21:24 пожарные потушили пожар с помощью 2-х порошковых огнетушителей.

Причина возникновения пожара устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
15.01 Криминал и происшествия Пожар в харьковской гостинке приехало тушить шесть машин ГСЧС 14.01 Криминал и происшествия Утренняя побудка с огоньком: спасатели эвакуировали два десятка жильцов, а одного вынесли на руках 13.01 Криминал и происшествия Жар от новенького ПЕЖО-на, к сожалению, зацепил скромную «шкоду» (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 