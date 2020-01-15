15.01.2020 14:37

На месте раскопок черных металлоискателей нашли склад ржавых мин (ФОТО)

14 января пиротехники ГСЧС обезвредили 61 боеприпас времен Второй мировой войны.



// ГСЧС

От жителей с. Верхний Бишкин Первомайского района поступило сообщение о том, что на территории жилого сектора по ул. Садовой обнаружены предметы, похожие на снаряды. Они находились на прилегающей к жилому сектору территории на расстоянии около 30 метров от жилой застройки.

После осмотра прилегающей территории был сделан вывод, что на данной территории неустановленными лицами проводились работы по поиску металлолома при помощи металлоискателя, о чем свидетельствует много следов от раскопки грунта.



К месту находки прибыла группа разминирования пиротехнического подразделения Учебного центра ОРЗ ЦЗ ГСЧС Украины. Во время проведения работ было изъято 60 единиц противотанковых мин калибра 35 мм и одна минометная мина калибра 81 мм. Также было обследовано прилегающую территорию на предмет возможности нахождения других взрывоопасных предметов.

Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках. Пострадавших нет.