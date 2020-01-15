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15.01.2020  15:41   

Смертельное ДТП: женщина попала под колеса авто

Трагедия произошла на Клочковской улице.


hk.npu.gov.ua
В результате аварии погибла неизвестная женщина в возрасте около 40-45 лет. Ее лицо устанавливается.                 
 
Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 14 января 2020 года около 17:00 на улице Клочковской.
 
Работники полиции предварительно установили, что 29-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на гражданку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.
 
Водитель транспортного средства самостоятельно вызвал экипаж полиции и пытался оказать первую домедицинскую помощь, однако полученные травмы оказались смертельными.
 
Женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи.
 
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.
 
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.  
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
 
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