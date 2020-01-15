15.01.2020 15:41

Смертельное ДТП: женщина попала под колеса авто

Трагедия произошла на Клочковской улице.



hk.npu.gov.ua

В результате аварии погибла неизвестная женщина в возрасте около 40-45 лет. Ее лицо устанавливается.

Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 14 января 2020 года около 17:00 на улице Клочковской.

Работники полиции предварительно установили, что 29-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на гражданку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

Водитель транспортного средства самостоятельно вызвал экипаж полиции и пытался оказать первую домедицинскую помощь, однако полученные травмы оказались смертельными.

Женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.