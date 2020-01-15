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15.01.2020  17:19   

На Холодной горе поймали наркозакладчика (ФОТО)

Старый Новый год стал неудачным для распространителя наркоты.


hk.npu.gov.ua
14 января спивробитникиуправлиння противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с полицейскими управления патрульной полиции у дома по улице Афанасьевский остановили 29-летнего мужчины.
 
На вопрос, есть ли у него запрещенные вещи, он сообщил, что в кармане куртки находятся два зип-пакеты с наркотическим веществом PVP, которую он намеревался разложить в другие пакеты меньшего размера и сделать «закладки».
 
В ходе досмотра личных вещей правоохранители изъяли у зловмисникадва зип-пакеты с порошкообразным веществом, электронные весы и мобильный телефон.
 
Мужчина пояснил, что работает закладчиком на интернет-магазин по продаже наркотических средств и добровольно сообщил адреса расположения пяти недавно сделанных «закладок» в разных районах города.
 
При проверке информации по указанным адресам полицейские обнаружили и изъяли по одному зип-пакет с порошкообразным веществом.
 
Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и объявления о подозрении. 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, закладчик, харьков
 
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