15.01.2020 17:19

На Холодной горе поймали наркозакладчика (ФОТО)

Старый Новый год стал неудачным для распространителя наркоты.



hk.npu.gov.ua

14 января спивробитникиуправлиння противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с полицейскими управления патрульной полиции у дома по улице Афанасьевский остановили 29-летнего мужчины.

На вопрос, есть ли у него запрещенные вещи, он сообщил, что в кармане куртки находятся два зип-пакеты с наркотическим веществом PVP, которую он намеревался разложить в другие пакеты меньшего размера и сделать «закладки».

В ходе досмотра личных вещей правоохранители изъяли у зловмисникадва зип-пакеты с порошкообразным веществом, электронные весы и мобильный телефон.

Мужчина пояснил, что работает закладчиком на интернет-магазин по продаже наркотических средств и добровольно сообщил адреса расположения пяти недавно сделанных «закладок» в разных районах города.

При проверке информации по указанным адресам полицейские обнаружили и изъяли по одному зип-пакет с порошкообразным веществом.

Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и объявления о подозрении.