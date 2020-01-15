Главный бухгалтер украла со счетов фирмы почти полмиллиона

Приговор суда: семь лет с конфискацией.
Главный бухгалтер одного из харьковских обществ с ограниченной ответственностью воспользовалась в своих интересах электронным ключом доступа к банковскому счету предприятия. Подделывая документы на перевод, она перечисляла средства на свои собственные счета. Таким образом бухгалтер присвоила почти 475 тыс. грн предприятия.
Свою вину обвиняемая во время досудебного расследования и судебного рассмотрения не признала.
Приговором Киевского районного суда г. Харькова главного бухгалтера города Харькова признали виновной в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, подделке документов на перевод и их использовании (ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 200 УК Украины).
Женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности сроком на 3 года, с конфискацией имущества.
До вступления приговора в законную силу обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью местами по области туман, видимость 200-500 м.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: