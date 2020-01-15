15.01.2020 17:32

Главный бухгалтер украла со счетов фирмы почти полмиллиона

Приговор суда: семь лет с конфискацией.



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Главный бухгалтер одного из харьковских обществ с ограниченной ответственностью воспользовалась в своих интересах электронным ключом доступа к банковскому счету предприятия. Подделывая документы на перевод, она перечисляла средства на свои собственные счета. Таким образом бухгалтер присвоила почти 475 тыс. грн предприятия.



Свою вину обвиняемая во время досудебного расследования и судебного рассмотрения не признала.



Приговором Киевского районного суда г. Харькова главного бухгалтера города Харькова признали виновной в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, подделке документов на перевод и их использовании (ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 200 УК Украины).



Женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности сроком на 3 года, с конфискацией имущества.

До вступления приговора в законную силу обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.