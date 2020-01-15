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15.01.2020  18:36   

Получил по почте наркоту: сбытчика поймали на горячем (ФОТО)

Масса опасного товара была перехвачена полицией.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 13 января 2020 года 26-летний харьковчанин был разоблачен сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с полицейскими управления патрульной полиции в Харьковской области.
 
Злоумышленник получил в отделении службы курьерской доставки два почтовых отправления с наркотиками и психотропами для сбыта на территории Харьковской области.
 
Во время досмотра личных вещей и личного обыска у мужчины обнаружено и изъято 60 расфасованных пакетов с порошкообразным веществом, три пакета с веществом белого и розового цвета, упаковка с веществом растительного происхождения, около 100 таблеток экстази и пакет с психотропным веществом PVP, а также мобильный телефон .
 
В ходе проведения обыска по месту жительства изъят блокнот с черновыми записями.
 
26-летний харьковчанин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и объявления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.олицейские устанавливают источник и канал поставки наркотических средств и психотропных веществ, преступные связи мужа, круг потребителей наркосредств и другие эпизоды преступной деятельности наркосбытчика.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, сбыт, харьков
 
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