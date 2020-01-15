15.01.2020 18:36

Получил по почте наркоту: сбытчика поймали на горячем (ФОТО)

Масса опасного товара была перехвачена полицией.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 13 января 2020 года 26-летний харьковчанин был разоблачен сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с полицейскими управления патрульной полиции в Харьковской области.

Злоумышленник получил в отделении службы курьерской доставки два почтовых отправления с наркотиками и психотропами для сбыта на территории Харьковской области.

Во время досмотра личных вещей и личного обыска у мужчины обнаружено и изъято 60 расфасованных пакетов с порошкообразным веществом, три пакета с веществом белого и розового цвета, упаковка с веществом растительного происхождения, около 100 таблеток экстази и пакет с психотропным веществом PVP, а также мобильный телефон .

В ходе проведения обыска по месту жительства изъят блокнот с черновыми записями.

26-летний харьковчанин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и объявления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.олицейские устанавливают источник и канал поставки наркотических средств и психотропных веществ, преступные связи мужа, круг потребителей наркосредств и другие эпизоды преступной деятельности наркосбытчика.