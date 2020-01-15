Главная Новости Криминал и происшествия Соблазнился насосом: воришка обокрал дом и попался копам (ФОТО)
15.01.2020  19:48   

Соблазнился насосом: воришка обокрал дом и попался копам (ФОТО)

Под Харьковом полицейские оперативно поймали преступника.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 14 января к сотрудникам Балаклейского райотдела обратился 35-летний местный житель.
 
Мужчина сообщил, что из его дома похитили насосную станцию.
 
Работники сектора криминальной полиции совместно с группой реагирования патрульной полиции установили, что уголовное преступление совершил 39-летний житель Балаклеи.
 
Как выяснили правоохранители, злоумышленник сорвал навесной замок и проник в помещение, где совершил кражу.
 
Сумма ущерба устанавливается. Похищенное имущество потерпевшего изъято и возвращено владельцу. Сейчас назначена экспертиза.
 
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
 
Тэги:  кража, воровство, харьков
 
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