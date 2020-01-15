15.01.2020 19:48
Соблазнился насосом: воришка обокрал дом и попался копам (ФОТО)
Под Харьковом полицейские оперативно поймали преступника.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 14 января к сотрудникам Балаклейского райотдела обратился 35-летний местный житель.
Мужчина сообщил, что из его дома похитили насосную станцию.
Работники сектора криминальной полиции совместно с группой реагирования патрульной полиции установили, что уголовное преступление совершил 39-летний житель Балаклеи.
Как выяснили правоохранители, злоумышленник сорвал навесной замок и проник в помещение, где совершил кражу.
Сумма ущерба устанавливается. Похищенное имущество потерпевшего изъято и возвращено владельцу. Сейчас назначена экспертиза.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.