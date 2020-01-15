Соблазнился насосом: воришка обокрал дом и попался копам (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 15 января Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 16 января В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью местами по области туман, видимость 200-500 м.