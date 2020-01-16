ДПТ на скорой на Белгородском шоссе: спецтранспорт вез мужчину с инфарктом (ВИДЕО, ФОТО)

Водитель внедорожника не уступил дорогу скорой, которая ехала с сиреной и с включенными проблесковыми маячками.
Напомним, авария произошла 15 января около половины четвертого дня в районе Мемориала. На Белгородском шоссе автомобиль скорой помощи столкнулся с автомобилем Toyota.
Бригада медиков из Изюма везла в Институт неотложной хирургии больного с острым инфарктом миокарда. Учитывая диагноз, им нужно было успеть доставить пациента на стентирование в течение трех часов. водитель внедорожника не уступил дорогу, что привело к столкновению, проинформировали в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Больной был доставлен в Институт неотложной хирургии другой бригадой, но это заняло драгоценное время.
Движение на Белгородской трассе некоторое время было затруднено, но бригады Е (Н) МД вложились во время проезда, - говорится в сообщении Центра экстренной медпомощи.
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