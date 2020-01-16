Главная Новости Криминал и происшествия ДПТ на скорой на Белгородском шоссе: спецтранспорт вез мужчину с инфарктом (ВИДЕО, ФОТО)
16.01.2020  08:26   

ДПТ на скорой на Белгородском шоссе: спецтранспорт вез мужчину с инфарктом (ВИДЕО, ФОТО)

Водитель внедорожника не уступил дорогу скорой, которая ехала с сиреной и с включенными проблесковыми маячками.


// Facebook

Напомним, авария произошла 15 января около половины четвертого дня в районе Мемориала. На Белгородском шоссе автомобиль скорой помощи столкнулся с автомобилем Toyota.

Бригада медиков из Изюма везла в Институт неотложной хирургии больного с острым инфарктом миокарда. Учитывая диагноз, им нужно было успеть доставить пациента на стентирование в течение трех часов. водитель внедорожника не уступил дорогу, что привело к столкновению, проинформировали в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Больной был доставлен в Институт неотложной хирургии другой бригадой, но это заняло драгоценное время.



Движение на Белгородской трассе некоторое время было затруднено, но бригады Е (Н) МД вложились во время проезда, - говорится в сообщении Центра экстренной медпомощи.

Патрульные собрали первичный материал. Обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Тэги:  дтп, скорая, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
15.01 Криминал и происшествия ДТП: в аварию попала скорая помощь (ФОТО) 15.01 Криминал и происшествия Смертельное ДТП: женщина попала под колеса авто 14.01 Криминал и происшествия ДТП: проспект перегородили две столкнувшиеся легковушки (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 