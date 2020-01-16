16.01.2020 09:07

Правоохранители прекратили незаконную добычу глины в карьере

Нарушение правил использования недр обнаружили близ села Ивановское.



// Нацполиция

Об указанном факте в Красноградский отдел полиции сообщил местный житель. Сотрудники прибыли на место происшествия для проверки данного обращения.



По адресу правоохранители обнаружили технику для добычи глины. Во время общения с 50-летним водителем экскаватора-погрузчика было установлено, что разрешительные документы на проведение таких работ отсутствуют.



Сейчас техника помещена на территорию Красноградского отдела полиции.



Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.