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16.01.2020  09:07   

Правоохранители прекратили незаконную добычу глины в карьере

Нарушение правил использования недр обнаружили близ села Ивановское.


// Нацполиция

Об указанном факте в Красноградский отдел полиции сообщил местный житель. Сотрудники прибыли на место происшествия для проверки данного обращения.

По адресу правоохранители обнаружили технику для добычи глины. Во время общения с 50-летним водителем экскаватора-погрузчика было установлено, что разрешительные документы на проведение таких работ отсутствуют.

Сейчас техника помещена на территорию Красноградского отдела полиции.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  карьер, полиция, харьков
 
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