Правоохранители прекратили незаконную добычу глины в карьере

Нарушение правил использования недр обнаружили близ села Ивановское.
Об указанном факте в Красноградский отдел полиции сообщил местный житель. Сотрудники прибыли на место происшествия для проверки данного обращения.
По адресу правоохранители обнаружили технику для добычи глины. Во время общения с 50-летним водителем экскаватора-погрузчика было установлено, что разрешительные документы на проведение таких работ отсутствуют.
Сейчас техника помещена на территорию Красноградского отдела полиции.
Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью местами по области туман, видимость 200-500 м.
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