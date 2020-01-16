Кассир банка воровала деньги с карточек клиентов

За четыре месяца женщина успела присвоить больше 116 тысяч гривен.
Установлено, что контролер-кассир сектора кассовых операции филиала одного из банков в период с 7 марта по 18 июля 2019 года неоднократно присваивала деньги клиентов.
Женщина, имея доступ к данным клиентов, устанавливала ПИН-код на платежные карточки, отключала услугу СМС-банкинга, а потом снимала наличные в банкоматах с чужих счетов.
Сумма материального ущерба, причиненного банку, составляет более 116 тыс. грн.
14 января текущего года в отношении указанного лица в суд направлено обвинительное заключение за правонарушение, предусмотренное ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины, - присвоение, растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно.
Женщине грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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