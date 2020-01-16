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16.01.2020  10:24   

Погнутый столб и ВАЗ на крыше: итоги ДТП на Державинской (ФОТО)

Авария произошла 15 января около десяти часов вечера на улице Державинской, 38-в.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ 2114 нарушив правила дорожного движения, а именно п 12.1 и п. 2.3.Б ПДД Украины, и совершил столкновение с автомобилем KIA.

После ВАЗ врезался в столб и перевернулся.

Столб упал на автомобиль KIA.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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