16.01.2020 10:24

Погнутый столб и ВАЗ на крыше: итоги ДТП на Державинской (ФОТО)

Авария произошла 15 января около десяти часов вечера на улице Державинской, 38-в.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ 2114 нарушив правила дорожного движения, а именно п 12.1 и п. 2.3.Б ПДД Украины, и совершил столкновение с автомобилем KIA.

После ВАЗ врезался в столб и перевернулся.

Столб упал на автомобиль KIA.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.