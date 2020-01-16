Телефонный мошенник представился врачом и вымогал деньги у пенсионерки (ФОТО)

Харьковские патрульные задержали мужчину, вероятно, причастного к мошенничеству.
Около полудня 14 января обеспокоенная женщина сообщила на линию "102" о том, что ее матери звонят неизвестные и требуют немалую сумму денег.
Немедленно прибыв по указанному адресу, патрульные заметили мужчину, который быстро шел из подъезда дома. Гражданина остановили. Во время общения с патрульными мужчина заметно нервничал и пытался избежать диалога с полицейскими, однако его попросили остаться на месте до установления обстоятельств.
Между тем один из патрульных поднялся в квартиру, указанную в сообщении. На пороге его встретила пожилая женщина, которая сообщила, что передала 200 долларов США и 1500 гривен мужчине, который представился врачом. Он сказал, что деньги нужны для лечения тяжелобольного родственника женщины, который попал в ДТП. Также пострадавшая сообщила, как выглядел вероятный злоумышленник. Мужчина по описанию был похож на гражданина, которого патрульные встретили в подъезде.
Во время общения и проведения поверхностной проверки патрульные обнаружили у гражданина указанную сумму средств и листы бумаги с текстом, который он, вероятно, использовал для мошеннических действий.
Для установления всех обстоятельств и проведении соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.
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В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью местами по области туман, видимость 200-500 м.
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