Главная Новости Криминал и происшествия Телефонный мошенник представился врачом и вымогал деньги у пенсионерки (ФОТО)
16.01.2020  10:32   

Телефонный мошенник представился врачом и вымогал деньги у пенсионерки (ФОТО)

Харьковские патрульные задержали мужчину, вероятно, причастного к мошенничеству.


// Facebook

Около полудня 14 января обеспокоенная женщина сообщила на линию "102" о том, что ее матери звонят неизвестные и требуют немалую сумму денег.

Немедленно прибыв по указанному адресу, патрульные заметили мужчину, который быстро шел из подъезда дома. Гражданина остановили. Во время общения с патрульными мужчина заметно нервничал и пытался избежать диалога с полицейскими, однако его попросили остаться на месте до установления обстоятельств.

Между тем один из патрульных поднялся в квартиру, указанную в сообщении. На пороге его встретила пожилая женщина, которая сообщила, что передала 200 долларов США и 1500 гривен мужчине, который представился врачом. Он сказал, что деньги нужны для лечения тяжелобольного родственника женщины, который попал в ДТП. Также пострадавшая сообщила, как выглядел вероятный злоумышленник. Мужчина по описанию был похож на гражданина, которого патрульные встретили в подъезде.

Во время общения и проведения поверхностной проверки патрульные обнаружили у гражданина указанную сумму средств и листы бумаги с текстом, который он, вероятно, использовал для мошеннических действий.

Для установления всех обстоятельств и проведении соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
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