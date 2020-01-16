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16.01.2020  12:21   

Полицейские Харьковщины задержали мужчину за совершение разбойного нападения

33-летнего злоумышленника разоблачили работники Валковского отдела полиции.


://hk.npu.gov.ua/

Утром 15 января по полиции обратился 64-летний житель села Гонтов Яр. Он сообщил, что 14 января около 15:00 в его частного домовладения ворвались мужчины в масках, избили, забрали телефон и деньги. 

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Через несколько часов после проведения розыскных действий работники полиции разоблачили в совершении преступления 33-летнего мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Вещественные доказательства изъяты.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

 Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. Лица других нападающих устанавливаются. Досудебное расследование продолжается.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, разбой, харьков, задержание, нападение
 
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