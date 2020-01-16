Полицейские Харьковщины задержали мужчину за совершение разбойного нападения

33-летнего злоумышленника разоблачили работники Валковского отдела полиции.
Утром 15 января по полиции обратился 64-летний житель села Гонтов Яр. Он сообщил, что 14 января около 15:00 в его частного домовладения ворвались мужчины в масках, избили, забрали телефон и деньги.
Вещественные доказательства изъяты.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. Лица других нападающих устанавливаются. Досудебное расследование продолжается.
Сегодняшние мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью местами по области туман, видимость 200-500 м.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
влажн.:
давл.:
ветер: