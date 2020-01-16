16.01.2020 12:21

Полицейские Харьковщины задержали мужчину за совершение разбойного нападения

33-летнего злоумышленника разоблачили работники Валковского отдела полиции.



://hk.npu.gov.ua/

Утром 15 января по полиции обратился 64-летний житель села Гонтов Яр. Он сообщил, что 14 января около 15:00 в его частного домовладения ворвались мужчины в масках, избили, забрали телефон и деньги.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Через несколько часов после проведения розыскных действий работники полиции разоблачили в совершении преступления 33-летнего мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности.