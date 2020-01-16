16.01.2020 13:49

Внимание! Уехал в Харьков и пропал мужчина (ФОТО)

Полиция разыскивает Андрея Захватова.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, Первомайским отделом полиции разыскивается местный житель Андрей Захватов, 1971 года рождения.

13 января мужчина поехал в Харьков в поисках работы и до настоящего времени не вернулся.

Его приметы: на вид 45-50 лет, рост около 183 см, среднего телосложения, круглое лицо, седые короткие волосы, карие глаза.

Был одет в зеленые джинсы, куртку болотного цвета, серую шапку.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Первомайский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: дежурная часть (05748) 3-21-12, 0668340582, +0666158170,102 или другим доступным для вас способом.