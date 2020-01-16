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16.01.2020  14:09   

Парень, котогоро искали всем миром, найден с перерезанными венами

В парке победы на Салтовке найден мужчина, о пропаже которого пару дней назад активно сообщали соцсети.


// Facebook

14 января в 1:00 на территории парка, расположенного на проспекте Тракторостроителей, было обнаружено тело 23-летнего жителя города Харькова.

Мужчина покончил жизнь самоубийством, порезав себе вены.

Он находился в розыске Московского отдела полиции как безвестно пропавший с 13 января.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Вещественные доказательства изъяты.

Тело погибшего направлено в морг. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Тэги:  суицид, самоубийство, полиция, харьков, пропал без вести
 
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