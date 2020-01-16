Парень, котогоро искали всем миром, найден с перерезанными венами

В парке победы на Салтовке найден мужчина, о пропаже которого пару дней назад активно сообщали соцсети.
14 января в 1:00 на территории парка, расположенного на проспекте Тракторостроителей, было обнаружено тело 23-летнего жителя города Харькова.
Мужчина покончил жизнь самоубийством, порезав себе вены.
Он находился в розыске Московского отдела полиции как безвестно пропавший с 13 января.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Вещественные доказательства изъяты.
Тело погибшего направлено в морг. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Сегодняшние мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью местами по области туман, видимость 200-500 м.
Праздник в честь ливерпульской четверки отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО.
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