16.01.2020 14:09

Парень, котогоро искали всем миром, найден с перерезанными венами

В парке победы на Салтовке найден мужчина, о пропаже которого пару дней назад активно сообщали соцсети.



// Facebook

14 января в 1:00 на территории парка, расположенного на проспекте Тракторостроителей, было обнаружено тело 23-летнего жителя города Харькова.

Мужчина покончил жизнь самоубийством, порезав себе вены.

Он находился в розыске Московского отдела полиции как безвестно пропавший с 13 января.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Вещественные доказательства изъяты.



Тело погибшего направлено в морг. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Все обстоятельства происшествия выясняются.