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16.01.2020  15:15   

Незаконно прихватил два участка земли: депутат предстанет перед судом

Под Харьковом будут судить депутата сельского совета, который самовольно занял два земельных участка.


//advays-servis.com.ua
Змиевским отделом Чугуевского местной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении депутата одного из сельских советов Змиевского района, который в 2019 году самовольно занял два земельных участка (ч.1 ст.197-1 УК Украины).
 
Как сообщил заместитель руководителя местной прокуратуры Евгений Довжич, депутат, занимался фермерским деятельностью, самовольно занял в пределах населенного пункта села на территории Змиевского района земельный участок жилой и общественной застройки коммунальной формы собственности площадью более 11,5 га, а также земельный участок сельхозназначения госформы собственности за пределами населенного пункта села площадью более 1 га.
 
На указанных земельных участках он выращивал сельскохозяйственные культуры растений.
 
Таким образом указанный депутат вызвал ущерб на сумму свыше 124 тыс. грн.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.
 
Также прокуратурой подготовлен гражданский иск в указанном уголовном производстве.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  захват земли, депутат, харьков
 
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