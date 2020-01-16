16.01.2020 15:15

Незаконно прихватил два участка земли: депутат предстанет перед судом

Под Харьковом будут судить депутата сельского совета, который самовольно занял два земельных участка.



//advays-servis.com.ua

Змиевским отделом Чугуевского местной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении депутата одного из сельских советов Змиевского района, который в 2019 году самовольно занял два земельных участка (ч.1 ст.197-1 УК Украины).

Как сообщил заместитель руководителя местной прокуратуры Евгений Довжич, депутат, занимался фермерским деятельностью, самовольно занял в пределах населенного пункта села на территории Змиевского района земельный участок жилой и общественной застройки коммунальной формы собственности площадью более 11,5 га, а также земельный участок сельхозназначения госформы собственности за пределами населенного пункта села площадью более 1 га.

На указанных земельных участках он выращивал сельскохозяйственные культуры растений.

Таким образом указанный депутат вызвал ущерб на сумму свыше 124 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

Также прокуратурой подготовлен гражданский иск в указанном уголовном производстве.