Главная Новости Криминал и происшествия Окровавленный мужчина пришел на порог перепуганной соседки
16.01.2020  16:31   

Окровавленный мужчина пришел на порог перепуганной соседки

В настоящее время состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.


// Нацполиция

В Валковский отдел полиции 14 января около 20:15 поступило сообщение от жительницы села Огульцы. Напуганная женщина заявила, что на пороге ее дома стоит неизвестный окровавленный человек.

Работники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа срочно отправились по указанному адресу. Там они обнаружили 40-летнего мужчину с телесными повреждениями. К тому же, пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Медики госпитализировали его в Валковскую центральную районную больницу.

Как выяснилось, в тот день 40-летний мужчина приехал в гости к своему приятелю в деревню Огульцы. Во время совместного употребления спиртных напитков между ними завязался конфликт, в ходе которого 41-летний хозяин домовладения начал наносить удары ножом в область шеи и лица. Пострадавший сбежал от нападавшего и обратился за помощью в соседний дом.

Работники полиции установили местонахождение 41-летнего гражданина и задержали его.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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