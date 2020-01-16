16.01.2020 16:31

Окровавленный мужчина пришел на порог перепуганной соседки

В настоящее время состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.



// Нацполиция

В Валковский отдел полиции 14 января около 20:15 поступило сообщение от жительницы села Огульцы. Напуганная женщина заявила, что на пороге ее дома стоит неизвестный окровавленный человек.



Работники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа срочно отправились по указанному адресу. Там они обнаружили 40-летнего мужчину с телесными повреждениями. К тому же, пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.



Медики госпитализировали его в Валковскую центральную районную больницу.



Как выяснилось, в тот день 40-летний мужчина приехал в гости к своему приятелю в деревню Огульцы. Во время совместного употребления спиртных напитков между ними завязался конфликт, в ходе которого 41-летний хозяин домовладения начал наносить удары ножом в область шеи и лица. Пострадавший сбежал от нападавшего и обратился за помощью в соседний дом.



Работники полиции установили местонахождение 41-летнего гражданина и задержали его.



Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании ему меры пресечения.



Досудебное расследование продолжается.