16.01.2020 19:08

Стрельба на Новых Домах: выстрелом в живот убит мужчина (ВИДЕО, Обновлено)

О перестрелке сообщают очевидцы.



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Как сообщает 057.ua, ссылась на собственные источники среди медработников, которые были на месте убийства, мужчина был ранен в живот и скончался еще до приезда медиков.

"Мужчине было 48 лет. он подходил к подъезду и в него выстрелил неизвестный. Также были дырки от пуль на машине, которая стояла рядом. Нам сказали, что погибший работал в похоронном агентстве", - рассказали наши источники.

На месте работает СОГ.

Полиция обещает рассказать все подробности позже.

Как уточняют пользователи соцсети, убитого звали Виталий Витальевич. Директор бюро при 3-м городском кладбище. Территории оцеплена. Работают следователи и оперативники. Тело не прикрыто.

Как информируют пользователи соцсети, что подтверждает ГУ Нацполиции, на Танкопия 7/1 произошла стрельба прямо под подъездом.

Вроде пульс есть, человек лежит под Жигулями на видео, скорая не забирает, полиции нет уже 10 минут как.

Стреляли с глушителем 5-6 выстрелов.

Информацию подтверждают наши источники, было реально убийство на Танкопия. Человек погиб на месте ‼️

Неизвестный киллер около 30 лет, скрылся в сторону Олимпийской, был в чёрной куртке.

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