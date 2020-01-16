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16.01.2020  19:08   

Стрельба на Новых Домах: выстрелом в живот убит мужчина (ВИДЕО, Обновлено)

О перестрелке сообщают очевидцы.


//t.me
Как сообщает 057.ua, ссылась на собственные источники среди медработников, которые были на месте убийства, мужчина был ранен в живот и скончался еще до приезда медиков.
 
"Мужчине было 48 лет. он подходил к подъезду и в него выстрелил неизвестный. Также были дырки от пуль на машине, которая стояла рядом. Нам сказали, что погибший работал в похоронном агентстве", - рассказали наши источники.
 
На месте работает СОГ.
 
Полиция обещает рассказать все подробности позже.
 
Как уточняют пользователи соцсети, убитого звали Виталий Витальевич. Директор бюро при 3-м городском кладбище. Территории оцеплена. Работают следователи и оперативники. Тело не прикрыто.
 
Как информируют пользователи соцсети, что подтверждает ГУ Нацполиции, на Танкопия 7/1 произошла стрельба прямо под подъездом.
 
Вроде пульс есть, человек лежит под Жигулями на видео, скорая не забирает, полиции нет уже 10 минут как. 
 
Стреляли с глушителем 5-6 выстрелов.
 
Информацию подтверждают наши источники, было реально убийство на Танкопия. Человек погиб на месте ‼️
 
Неизвестный киллер около 30 лет, скрылся в сторону Олимпийской, был в чёрной куртке. 
 
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Тэги:  стрельба, убийство, харьков, перестрелка
 
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