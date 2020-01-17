17.01.2020 08:43

Возле Коробочкино перевернулся КамАЗ

Авария произошла в Чугуевском районе.



// Нацполиция

15 января около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что на трассе «Чугуев-Меловое» в районе села Коробочкино 56-летний водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии пострадавших нет.



Информация внесена в Единый учета Чугуевского отдела полиции.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.