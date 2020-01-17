Возле Коробочкино перевернулся КамАЗ

Авария произошла в Чугуевском районе.
15 января около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что на трассе «Чугуев-Меловое» в районе села Коробочкино 56-летний водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате аварии пострадавших нет.
Информация внесена в Единый учета Чугуевского отдела полиции.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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