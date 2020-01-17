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17.01.2020  08:43   

Возле Коробочкино перевернулся КамАЗ

Авария произошла в Чугуевском районе.


// Нацполиция

15 января около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что на трассе «Чугуев-Меловое» в районе села Коробочкино 56-летний водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии пострадавших нет.

Информация внесена в Единый учета Чугуевского отдела полиции.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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