На Студенческой закрыли подпольное казино (ФОТО)

Правоохранители отчитались, что пресекли деятельность всех игорных заведений в Харькове и области.
В январе сотрудниками криминальной полиции Московского отдела полиции была получена оперативная информация о деятельности игорного заведения у станции метро «Студенческая», рассказал начальник Московского отдела полиции Сергей Дводненко.
Во время проверки информации в ходе санкционированного обыска правоохранители изъяли из заведения игровую рулетку, игровые автоматы и компьютерную технику.
Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.
С целью выявления фактов незаконного занятия игорным бизнесом, следственными подразделениями ГУНП в Харьковской области проводится значительный объем работы - устанавливаются владельцы игорного оборудования и организаторы деятельности учреждений, допрашиваются свидетели.
Всего с начала отработки региона подразделениями полиции изъято 5326 единиц игрового оборудования (130 игровых автоматов, 4427 единиц компьютерной техники, 27 столов в игры в покер, 21 рулетку, более 720 единиц другого компьютерного оборудования), проведено 215 обысков и 116 осмотров мест происшествий, изъято более 20 тысяч гривен.
В общем следователями открыто 90 уголовных производств по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины. Согласно санкции статьи указанные действия наказываются штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
В настоящее время досудебное расследование по уголовным производствах продолжается.
Полиция Харьковщины обращается к гражданам с просьбой в случае выявления функционирования таких заведений сообщать информацию по спецлинии «102».
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В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью местами по области туман, видимость 200-500 м.
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