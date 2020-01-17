Главная Новости Криминал и происшествия На Студенческой закрыли подпольное казино (ФОТО)
17.01.2020  09:26   

На Студенческой закрыли подпольное казино (ФОТО)

Правоохранители отчитались, что пресекли деятельность всех игорных заведений в Харькове и области.


// Нацполиция

В январе сотрудниками криминальной полиции Московского отдела полиции была получена оперативная информация о деятельности игорного заведения у станции метро «Студенческая», рассказал начальник Московского отдела полиции Сергей Дводненко.

Во время проверки информации в ходе санкционированного обыска правоохранители изъяли из заведения игровую рулетку, игровые автоматы и компьютерную технику.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.



С целью выявления фактов незаконного занятия игорным бизнесом, следственными подразделениями ГУНП в Харьковской области проводится значительный объем работы - устанавливаются владельцы игорного оборудования и организаторы деятельности учреждений, допрашиваются свидетели.

Всего с начала отработки региона подразделениями полиции изъято 5326 единиц игрового оборудования (130 игровых автоматов, 4427 единиц компьютерной техники, 27 столов в игры в покер, 21 рулетку, более 720 единиц другого компьютерного оборудования), проведено 215 обысков и 116 осмотров мест происшествий, изъято более 20 тысяч гривен.

В общем следователями открыто 90 уголовных производств по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины. Согласно санкции статьи указанные действия наказываются штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

В настоящее время досудебное расследование по уголовным производствах продолжается.

Полиция Харьковщины обращается к гражданам с просьбой в случае выявления функционирования таких заведений сообщать информацию по спецлинии «102».

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  игровые автоматы, лотерея, полиция, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
16.01 Криминал и происшествия Под Харьковом накрыли зал игровых автоматов 15.08 Криминал и происшествия В Новой Водолаге работал салон игровых автоматов под видом интернет-центра (ФОТО) 27.07 Власть В Харькове прикрыли игровой салон, замаскированный под лотерею
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 