В подвале 16-этажки сгорел непрописанный жилец

Второго бездомного спасали пожарные.
16 января в 18:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в подвале 16-ти этажного жилого на Клочковской, 197б.
На место вызова сразу отправился дежурный караул 17-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне и автомобили первой помощи.
При проведении разведки спасатели установили, что горел разнообразен хлам на площади 7 кв.м. В очаге пожара находились двое мужчин, один из которых погиб еще до прибытия помощи.
Другой был в сознании, но тоже получил отравление угарным газом. Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой. Спасенным оказался уроженец Донецкой области, 1985 года рождения. Его госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
Личность погибшего сейчас устанавливают правоохранители.
В 18:35 пожарные локализовали огонь, в 19:19 полностью его ликвидировали.
По предварительным данным причиной возникновения возгорания стала неосторожность при курении.
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