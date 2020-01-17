17.01.2020 10:20

В подвале 16-этажки сгорел непрописанный жилец

Второго бездомного спасали пожарные.



// ГСЧС

16 января в 18:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в подвале 16-ти этажного жилого на Клочковской, 197б.



На место вызова сразу отправился дежурный караул 17-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне и автомобили первой помощи.

При проведении разведки спасатели установили, что горел разнообразен хлам на площади 7 кв.м. В очаге пожара находились двое мужчин, один из которых погиб еще до прибытия помощи.

Другой был в сознании, но тоже получил отравление угарным газом. Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой. Спасенным оказался уроженец Донецкой области, 1985 года рождения. Его госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

Личность погибшего сейчас устанавливают правоохранители.



В 18:35 пожарные локализовали огонь, в 19:19 полностью его ликвидировали.



По предварительным данным причиной возникновения возгорания стала неосторожность при курении.