Главная Новости Криминал и происшествия Поздним вечером микроавтобус обнялся со столбом на Новых Домах (ФОТО)
17.01.2020  11:02   

Поздним вечером микроавтобус обнялся со столбом на Новых Домах (ФОТО)

Авария произошла 16 января около одиннадцати часов вечера на Жасминовом бульваре, 26.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Transit не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на столб.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Ford патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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