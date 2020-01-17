Поздним вечером микроавтобус обнялся со столбом на Новых Домах (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 17 января К активному общению с окружающими день совсем не склоняет. Зато в тех сферах, которые зависят только от вас, вы сможете свернуть горы!

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 17 января С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Слабый туман.