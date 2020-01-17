Поздним вечером микроавтобус обнялся со столбом на Новых Домах (ФОТО)

Авария произошла 16 января около одиннадцати часов вечера на Жасминовом бульваре, 26.
По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Transit не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на столб.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Ford патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
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