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17.01.2020  10:29   

Пожар в бывшей общаге на Салтовке (ВИДЕО)

Спасатели эвакуировали 16 жителей жилой пятиэтажки.


//vecherniy.kharkov.ua

16 января в 21:35 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом 5-ти этажном доме коридорного типа по ул. Гарибальди, 2.

На момент прибытия спасателей в квартире на 2-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади 40 кв.м.

Из-за сильного задымления, которое быстро распространялось на верхние этажи, спасателям пришлось принимать срочные меры по эвакуации людей из опасной зоны. Всего под руководством пожарных дом организовано и быстро покинули 16 человек, из которых 4 детей. Никто из них не пострадал.

В 22:07 пожарные локализовали и в 22:58 потушили пожар с помощью 3-х пожарных стволов.

Причина возникновения пожара устанавливаются.

По информации пользователей соцсетей, пожар произошел из-за новогодней елки.

Тэги:  пожар, харьков
 
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