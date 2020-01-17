Пожар в бывшей общаге на Салтовке (ВИДЕО)

Спасатели эвакуировали 16 жителей жилой пятиэтажки.
16 января в 21:35 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом 5-ти этажном доме коридорного типа по ул. Гарибальди, 2.
На момент прибытия спасателей в квартире на 2-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади 40 кв.м.
Из-за сильного задымления, которое быстро распространялось на верхние этажи, спасателям пришлось принимать срочные меры по эвакуации людей из опасной зоны. Всего под руководством пожарных дом организовано и быстро покинули 16 человек, из которых 4 детей. Никто из них не пострадал.
В 22:07 пожарные локализовали и в 22:58 потушили пожар с помощью 3-х пожарных стволов.
Причина возникновения пожара устанавливаются.
По информации пользователей соцсетей, пожар произошел из-за новогодней елки.
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