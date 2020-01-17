17.01.2020 10:29

Пожар в бывшей общаге на Салтовке (ВИДЕО)

Спасатели эвакуировали 16 жителей жилой пятиэтажки.



//vecherniy.kharkov.ua

16 января в 21:35 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом 5-ти этажном доме коридорного типа по ул. Гарибальди, 2.



На момент прибытия спасателей в квартире на 2-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади 40 кв.м.

Из-за сильного задымления, которое быстро распространялось на верхние этажи, спасателям пришлось принимать срочные меры по эвакуации людей из опасной зоны. Всего под руководством пожарных дом организовано и быстро покинули 16 человек, из которых 4 детей. Никто из них не пострадал.



В 22:07 пожарные локализовали и в 22:58 потушили пожар с помощью 3-х пожарных стволов.



Причина возникновения пожара устанавливаются.



По информации пользователей соцсетей, пожар произошел из-за новогодней елки.