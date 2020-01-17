Главная Новости Криминал и происшествия Ущерб в 4 миллиона: директор лесхоза отстранен от должности
17.01.2020  12:49   

Ущерб в 4 миллиона: директор лесхоза отстранен от должности

Мужчина подозревается в служебной халатности.


//kr.informator.ua
По ходатайству прокуратуры Харьковской области Московский районный суд. Харькова отстранил от занимаемой должности директора ГП «Гутянское лесное хозяйство».
 
Напомним, прокуратура области сообщила о подозрении  в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) директору вышеуказанного государственного предприятия. Как ранее сообщал прокурор области Александр Фильчаков, директор указанного государственного предприятия, недобросовестно относясь к своим прямым обязанностям и ненадлежащим их выполняя, не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое ему было вверено.
 
В результате указанных действий во Владимирском лесничестве ГП «Гутянское лесное хозяйство» неустановленными лицами в октябре-ноябре прошлого года осуществлено незаконную порубку и вывоз более 200 дубов. Государству был нанесен ущерб почти на 4,2 миллиона гривен.
     
Согласно ч. 2 ст. 367 УК Украины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
 
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
Тэги:  черные лесорубы, халатность, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
13.01 Криминал и происшествия Черные лесорубы и миллионы убытков: чиновника подозревают в халатности (ФОТО) 26.11 Криминал и происшествия Черный лесоруб уничтожал Национальный природный парк 15.11 Криминал и происшествия 100-милионные убытки от черных лесорубов: подозревают «великолепную» семерку чиновников (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 