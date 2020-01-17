17.01.2020 12:49
Ущерб в 4 миллиона: директор лесхоза отстранен от должности
Мужчина подозревается в служебной халатности.
//kr.informator.ua
По ходатайству прокуратуры Харьковской области Московский районный суд. Харькова отстранил от занимаемой должности директора ГП «Гутянское лесное хозяйство».
Напомним, прокуратура области сообщила о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) директору вышеуказанного государственного предприятия. Как ранее сообщал прокурор области Александр Фильчаков, директор указанного государственного предприятия, недобросовестно относясь к своим прямым обязанностям и ненадлежащим их выполняя, не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое ему было вверено.
В результате указанных действий во Владимирском лесничестве ГП «Гутянское лесное хозяйство» неустановленными лицами в октябре-ноябре прошлого года осуществлено незаконную порубку и вывоз более 200 дубов. Государству был нанесен ущерб почти на 4,2 миллиона гривен.
Согласно ч. 2 ст. 367 УК Украины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.