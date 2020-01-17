Молдованин перепутал Бессарабию с Белгородщиной и пытался нелегально покинуть Харьковщину

Харьковские пограничники задержали молдаванина, который пытался незаконно пересечь границу
16 января пограничники Харьковского отряда задержали иностранца, который пытался незаконно пересечь границу.
Предварительно участковым инспектором пограничной службы была получена информация о возможном незаконном пересечении границы.
Для ее реализации на направление возможного нарушения границы были высланы програничный наряд. Ожидания пограничников оправдались.
Патрулируя участок государственных рубежей в районе населенного пункта Грани, правоохранители задержали гражданина Молдовы, 1976 года рождения.
Он пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию. Свои действия правонарушитель пояснил тем, что в связи с запретом ему въезда в РФ, он решил попасть туда в обход пункта пропуска.
За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима задержанного привлечены к административной ответственности. Также, по иностранца принято решение о запрете ему въезда в Украину сроком на пять лет и о принудительном выдворении с территории Украины.
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