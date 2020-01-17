17.01.2020 13:53

Молдованин перепутал Бессарабию с Белгородщиной и пытался нелегально покинуть Харьковщину

Харьковские пограничники задержали молдаванина, который пытался незаконно пересечь границу



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16 января пограничники Харьковского отряда задержали иностранца, который пытался незаконно пересечь границу.

Предварительно участковым инспектором пограничной службы была получена информация о возможном незаконном пересечении границы.

Для ее реализации на направление возможного нарушения границы были высланы програничный наряд. Ожидания пограничников оправдались.

Патрулируя участок государственных рубежей в районе населенного пункта Грани, правоохранители задержали гражданина Молдовы, 1976 года рождения.

Он пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию. Свои действия правонарушитель пояснил тем, что в связи с запретом ему въезда в РФ, он решил попасть туда в обход пункта пропуска.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима задержанного привлечены к административной ответственности. Также, по иностранца принято решение о запрете ему въезда в Украину сроком на пять лет и о принудительном выдворении с территории Украины.