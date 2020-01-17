17.01.2020 13:49

Хитрые дельцы заплатят почти миллион гривен государству

Деньги взысканы за незаконное пользование земельным участком.



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Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры в интересах государства в лице Харьковского городского совета в отношении двух граждан, взыскав с неих более 900 тысяч гриен за пользование земельным участком без оформления соответствующих правоустанавливающих документов.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Натальи Коваленко, установлено, что на территории Немышлянского района Харькова расположено нежилое здание, право собственности на которое зарегистрировано на двух граждан на основании договора дарения еще с 2014 года.

Однако земля под данным объектом недвижимости до настоящего времени не оформлена.

В соответствии со ст. 206 Земельного кодекса Украины право собственности на земельный участок, право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав.

Использование земельного участка до получения документа, удостоверяющего право на него, и государственной регистрации запрещается.

Итак, земельный участок, на котором расположен объект нежилой недвижимости, использовалась без оформления каких-либо прав на нее, а установленная арендная плата не выплачивалась. Тем самым наносился вред интересам территориальной общины Харькова в лице Харьковского городского совета.

Прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском, который полностью удовлетворен: с двух граждан взыскано свыше 900 тысяч гривен в пользу государства в лице Харьковского городского совета.