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17.01.2020  16:11   

Смертельная полночь: огонь погубил неосторожного мужчину (ФОТО)

На пепелище было найдено тело хозяина дома.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции и ГУ ГСЧС, 16 января в 23:34 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по адресу: Балаклейский район, с. Чепель, ул. Бузиновка, 9.
 
К месту происшествия немедленно выехал дежурный караул 42-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне в составе 5-ти спасателей.
 
Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что возгорание произошло в жилом доме.
 
Площадь пожара составила около 70 кв.м. Во время проведения разведки они обнаружили тело погибшего хозяина дома, 1955 года рождения.
 
В 00:25 пожарные локализовали пожар, а в 5:31 полностью ликвидировали ее. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции, ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, смерть, харьков
 
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