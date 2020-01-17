Смертельная полночь: огонь погубил неосторожного мужчину (ФОТО)

На пепелище было найдено тело хозяина дома.
Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
К активному общению с окружающими день совсем не склоняет. Зато в тех сферах, которые зависят только от вас, вы сможете свернуть горы!
Крещенских морозов синоптики не обещают: будет тепло, временами туманно, временами солнечно.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
влажн.:
давл.:
ветер: