Смертельная полночь: огонь погубил неосторожного мужчину (ФОТО)

Как сообщает ГУ Нацполиции и ГУ ГСЧС , 16 января в 23:34 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по адресу: Балаклейский район, с. Чепель, ул. Бузиновка, 9.

К месту происшествия немедленно выехал дежурный караул 42-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне в составе 5-ти спасателей.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что возгорание произошло в жилом доме.

Площадь пожара составила около 70 кв.м. Во время проведения разведки они обнаружили тело погибшего хозяина дома, 1955 года рождения.

В 00:25 пожарные локализовали пожар, а в 5:31 полностью ликвидировали ее. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.