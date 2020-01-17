Россиянин попытался вывезти из Украины прицел к гранатомету

Пограничники Харьковского отряда разоблачили иностранца, который собирался незаконно переместить через границу оптический прицел к гранатомету.
16 января через пункт пропуска «Гоптовка» автомобилем «Рено», как пассажир, из Украины выезжал гражданин России. Во время совместного с таможенниками осмотра автомобиля в ручной клади россиянина пограничники обнаружили учебный оптический прицел к гранатомету. Находка является товаром двойного назначения.
Сейчас товар изъят и передан сотрудникам других компетентных правоохранительных органов.
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