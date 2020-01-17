17.01.2020 17:01

Россиянин попытался вывезти из Украины прицел к гранатомету

Пограничники Харьковского отряда разоблачили иностранца, который собирался незаконно переместить через границу оптический прицел к гранатомету.



// СБУ

16 января через пункт пропуска «Гоптовка» автомобилем «Рено», как пассажир, из Украины выезжал гражданин России. Во время совместного с таможенниками осмотра автомобиля в ручной клади россиянина пограничники обнаружили учебный оптический прицел к гранатомету. Находка является товаром двойного назначения.



Сейчас товар изъят и передан сотрудникам других компетентных правоохранительных органов.