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17.01.2020  17:01   

Россиянин попытался вывезти из Украины прицел к гранатомету

Пограничники Харьковского отряда разоблачили иностранца, который собирался незаконно переместить через границу оптический прицел к гранатомету.


// СБУ

16 января через пункт пропуска «Гоптовка» автомобилем «Рено», как пассажир, из Украины выезжал гражданин России. Во время совместного с таможенниками осмотра автомобиля в ручной клади россиянина пограничники обнаружили учебный оптический прицел к гранатомету. Находка является товаром двойного назначения.

Сейчас товар изъят и передан сотрудникам других компетентных правоохранительных органов.

Источник:   СБУ
 Тэги:  контрабанда, сбу, харьков
 
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