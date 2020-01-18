18.01.2020 12:40

Полиция оперативно разоблачила злоумышленника, который сообщил о «минировании» рынка в Харькове

44-летний мужчина совершил правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители изъяли у него мобильный телефон, с которого был осуществлен вызов.



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Сообщение о минировании рынка по проспекту Героев Сталинграда поступило в полицию 17 января около 15:05.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции, патрульные полицейские.

Правоохранители осмотрели 25 000 кв. метров территории, эвакуировали 1 500 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили.

Принятыми мерами сотрудники Слободского отдела полиции в совершении преступления разоблачили 44-летнего харьковчанина, который сделал заведомо ложное сообщение о минировании.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.