Полиция оперативно разоблачила злоумышленника, который сообщил о «минировании» рынка в Харькове

44-летний мужчина совершил правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители изъяли у него мобильный телефон, с которого был осуществлен вызов.
Сообщение о минировании рынка по проспекту Героев Сталинграда поступило в полицию 17 января около 15:05.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции, патрульные полицейские.
Правоохранители осмотрели 25 000 кв. метров территории, эвакуировали 1 500 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили.
Принятыми мерами сотрудники Слободского отдела полиции в совершении преступления разоблачили 44-летнего харьковчанина, который сделал заведомо ложное сообщение о минировании.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет.
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Крещенских морозов синоптики не обещают: будет тепло, временами туманно, временами солнечно.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
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давл.:
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