Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове под колесами автомобиля погибла женщина
18.01.2020  14:41   

В Харькове под колесами автомобиля погибла женщина

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Деревянко поступило в полицию 18 января в 1:20.


://facebook.com

Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» совершил наезд на неустановленное женщину, которая в темной одежде шла по проезжей части во встречном для движения автомобиля направлении. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. 

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. 

Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
17.01 Криминал и происшествия ДТП: слишком спешивший водитель попал в аварию (ФОТО) 17.01 Криминал и происшествия Поздним вечером микроавтобус обнялся со столбом на Новых Домах (ФОТО) 17.01 Криминал и происшествия Возле Коробочкино перевернулся КамАЗ
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 