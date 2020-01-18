В Харькове под колесами автомобиля погибла женщина

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Деревянко поступило в полицию 18 января в 1:20.
Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» совершил наезд на неустановленное женщину, которая в темной одежде шла по проезжей части во встречном для движения автомобиля направлении. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
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