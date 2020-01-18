Полицейские Харькова изъяли у мужчины посылку с наркосредств (ФОТО)

Злоумышленник получил посылку через курьерскую службу. В ходе осмотра правоохранители изъяли около 300 граммов амфетамина и 580 граммов наркотического вещества PVP.
Разоблачили злоумышленника 17 января сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с следователями Московского отдела полиции у дома по улице Академика Павлова. Полицейские изъяли у 23-летнего харьковчанина 2 пакета с амфетамином, общим весом около 300 граммов, а также 6 пакетов с психотропным веществом PVP, общим весом около 580 граммов, банковскую карточку и мобильный телефон.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Полицейские устанавливают источник снабжения наркосредств и преступные связи задержанного.
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